Weldra bistro, brouwerij en winkeltje met streekgroentjes in het Dominicanessenklooster? Tom Vierendeels

01 januari 2020

14u51 1 Herne Streekgroentjes, versgebakken brood en op termijn misschien een eigen bier zullen de komende jaren te vinden zijn in het Dominicanessenklooster. Het past binnen de plannen van het bestuur om een foodhub in het gebouw te creëren. Concreet komt er een bakkerijtje, een verkooppunt, een bistro en een microbrouwerij. “Het Dominicanessenklooster wordt al druk gebruikt en dat zal enkel toenemen”, luidt het.

De komende maanden en jaren zal er opnieuw stevig gewerkt worden aan het klooster. “In eerste instantie moeten we het gebouw klaarmaken voor de plannen die we hebben”, weet Frank Nevens (CD&V), die zich als gemeenteraadslid verdiept heeft in dit dossier. “De foodhub komt in het bijgebouw dat er structureel het slechtst aan toe is. Er komt onder meer een nieuw dak en nieuwe ramen. We kunnen voor deze werken ook rekenen op een Europese subsidie in het kader van plattelandsontwikkeling. Het gaat om ongeveer 160.000 euro subsidie en dan passen we zelf nog eens 60.000 euro bij. Deze werken zullen tijdens 2020 en het voorjaar van 2021 lopen.”

Bakkerij

Maar ondanks deze ingrijpende werken zal er al sneller iets te zien zijn van de foodhub. “Enerzijds is er momenteel al een bakkerijtje aanwezig”, weet Nevens. “Met lokaal geteelde en gemalen granen wordt er zuurdesembrood gemaakt. Het bakken gebeurt onder leiding van een professionele bakker, maar hij wordt dagelijks bijgestaan door een zevental jongvolwassenen met een mentale beperking. Momenteel zoeken zij hun weg nog wat waardoor dit project onder de radar blijft, maar het is de bedoeling dat dit dus tot een winkeltje leidt waar het brood verkocht kan worden. Dit winkeltje kan er al in het voorjaar van 2020 komen omdat dit stuk van het gebouw nog relatief in orde is.”

Korte keten

“Naast brood zullen er ook lokaal geteelde groenten verkocht worden”, gaat Nevens verder. “Dat is al zeker want een paar telers uit Herne gaven al aan mee in het project te willen stappen. De kans is groot dat er ook zuivel aangeboden zal worden. Vlees zijn we nog wat aan het bekijken. We willen een zo divers mogelijk assortiment aanbieden. Producten mogen van buiten Herne komen, maar we gaan echt wel voor de korte keten. Het is ook belangrijk dat zowel wij als de klanten weten hoe het product geproduceerd werd.”

Bistro

Het is de bedoeling er ook een bistro te starten waar je alle producten ook kan kopen. Hiervoor mikt de gemeente vooral op de bezoekers van het klooster die er langskomen voor workshops of vergaderingen, maar ook op de vele voorbijgangers. “Vooral bij die eerste groep horen we dat ze het spijtig vinden dat ze er niks kunnen eten of drinken, terwijl ze vol lof zijn over de locatie.” Tot slot wil de gemeente er ook een microbrouwer huisvesten. “Iemand die zeer lokaal zal brouwen en dat bier zal aangeboden worden in de bistro”, klinkt het. “Er is al een brouwer die interesse zou hebben. Hij moet dan zelf wel instaan voor de investering in het nodige materiaal.”

Asielzoekers

Het bestuur bekijkt het als een boeiend en waardevol project en dat ontgaat ook de provincie en andere gemeenten niet. “Zo krijgen we ook al begeleiding via de provincie en het wordt ook opgevolgd om eventueel elders over te kunnen nemen”, weet Nevens. “Maar dat is allemaal toekomstmuziek. We starten dit nu op en blijven waken dat het economisch rendabel is en ook sociaal een rol vervult. Zo willen we naast de jongeren met de mentale beperking ook de asielzoekers die in het klooster verblijven er aan het werk zetten. Een prima manier om hen te helpen integreren.”