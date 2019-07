Waanzinnig Weekend steekt in nieuw jasje (en stelt programma voor) Michiel Elinckx

09 juli 2019

11u59 0 Herne Het Waanzinnig Weekend Herfelingen staat bijna voor de deur. De organisatie gaat voortaan in zee met evenementenbureau Veaudeville. Samen met een nieuwe logo werd de affiche in een nieuw jasje gestoken.

Het Waanzinnig Weekend van Herfelingen start op vrijdag 12 juli met het ‘Gezelligste Terras van Vlaanderen’ om 17 uur. Meteen is er ook een avondrommelmarkt en de tiende editie van de avondlijke mountainbikerit. Om 19 uur zijn er optredens, onder meer met het Ninoofse coverduo Bram & Lennert.

Eva zkt Adam

Zaterdagmiddag trekt het Waanzinnig Weekend zich terug op gang met een truckshow en een zomerterras met live-muziek. Vanaf 22 uur is er een Eva zkt Adam-party, een feestje voor singles en hun vrienden. Onder meer DJ Squirre en Bart Reeves staan achter de draaitafels.

Autowijding

Zondag start met de motorrondrit aan het Bavo Centrum. Om 10.45 uur is er een misviering en autowijding. In de namiddag is er een barbecue en een beachvolleytoernooi. Vanaf 14 uur zijn er verschillende optredens, met Yves Segers, Luc Steeno en Zanger Bart. Het Waanzinnig Weekend sluit af met de Schieve Fuif om 22 uur. Alle activiteiten vinden plaats op de feestweide langs de Mollestraat plaats. Gedetailleerde info vind je op www.waanzinnigweekend.be.