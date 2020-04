Waanzinnig Weekend Herfelingen wordt met een jaar uitgesteld Amber Gys

30 april 2020

13u26 0 Herne Er zal deze zomer geen Waanzinnig Weekend Herfelingen plaatsvinden door de huidige coronamaatregelen. De editie van 2020 wordt wel met een jaartje uitgesteld.

De beslissing werd voor het bestuur van het Waanzinnig Weekend Herfelingen onvermijdelijk. “Het heeft ons toch nog heel wat tijd gekost om de knoop door te hakken. Want die keuze maak je niet voor je plezier”, laat de organisatie weten. “We stuitten steeds opnieuw op die verplichte anderhalve meter sociale afstand en dat haalt alle gezelligheid uit ons event. Als we iets wouden zijn, is het zeker niet de grootste of de beste maar wel een heel gezellig evenement.”

De programmatie van dit jaar schuift naar de zomer van 2021. Meer bepaald op 16, 17 en 18 juli. “We hebben de nog resterende alternatieven overwogen, maar voorlopig hebben we daar nog geen enkele van weerhouden. We broeden nog wat verder en hopen nog iets te kunnen vinden om de zomer in Herfelingen toch nog een beetje kleur te geven.”