Voorbereidende werken in Manhovestraat en Rasbeekstraat: doorgaand verkeer niet meer mogelijk Michiel Elinckx

22 augustus 2019

11u57 0 Herne In de week van 26 augustus starten voorbereidende werken in Manhovestraat en Rasbeekstraat.

In het najaar plant de gemeente Herne rioleringswerken in beide straten. Om de werken voor te bereiden, gaat de aannemer nu al aan de slag. Doorgaand verkeer zal tijdelijk niet mogelijk zijn in beide straten. Woningen blijven wel toegankelijk. De aannemer zal contact opnemen met buurtbewoners op praktische afspraken te maken.