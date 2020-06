Vlaanderen investeert 82.143 euro voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Herne Amber Gys

03 juni 2020

09u37 0 Herne Vlaanderen heeft een pot vrijgemaakt van 87 miljoen euro om de lokale verenigingen te ondersteunen. Ook de gemeente Herne krijgt hier een deel van: het gaat om iets meer dan 82.000 euro.

Vlaanderen trekt een totaal van 87 miljoen euro uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Een eetfestijn, wafelverkoop of een theateroptreden geven hen in normale omstandigheden de nodige zuurstof om de vaste kosten te kunnen betalen. Ook voor de verenigingen in Herne is een deel van dat bedrag gereserveerd. Vlaanderen voorziet 82.143,29 euro voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. “Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen de redding om te kunnen blijven voortbestaan en zo het sociale weefsel in onze gemeente intact te houden”, zegt Jonas De Boeck, voorzitter van N-VA Herne. “We rekenen er op dat het gemeentebestuur in overleg met de verenigingen tot een correcte verdeling komt van de toegekende financiële steun.”