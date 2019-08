Vier Pajotse gemeenten zijn fusierijp, burgemeester Poelaert vreest voor verplichte fusie Michiel Elinckx

21 augustus 2019

17u48 13 Herne Uit de startnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever blijkt dat een nieuwe Vlaams regering gemeentefusies zou moeten doorvoeren. De krant De Tijd ziet vier fusierijpe gemeenten in onze regio: Herne, Bever, Linkebeek en Liedekerke. Daarvoor baseerde de krant zich op drie criteria.

Het fusiespook hangt al enkele jaren boven het Pajottenland. Gemeenten die voor 1 januari 2019 vrijwillig fuseerden, kregen een schuldovername van 500 euro per inwoner. Ondanks aftastende gesprekken tussen Herne en Galmaarden kwam het niet tot een akkoord. De startnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever geeft weer dat de volgende Vlaamse regering een nieuwe fusieronde wil doorvoeren.

Hoge schuldenlast

Op basis van drie criteria onderzocht De Tijd welke gemeenten er fusierijp zijn. Volgens het onderzoek zijn gemeenten met minder dan 15.000 inwoners, een hoge schuldenlast en weinig financiële ruimte fusierijp. Bever, Herne, Linkebeek en Liedekerke komen negatief uit de test. Bever heeft een gemiddelde schuld van 1.445 euro per inwoner en heeft slechts gemiddeld 71 euro per inwoner ter beschikking. Voor Herne is er een gemiddelde schuld van 1.354 euro per inwoner en een gemiddeld investeringsbudget van 71 euro voor iedere inwoner.

Liedekerke en Linkebeek

Liedekerke heeft een gemiddelde schuld van 1.369 euro en komt uit op -12,6 euro budgettaire ruimte per inwoner. Tot slot heeft Linkebeek een schuld van gemiddeld 1.026 euro en gemiddelde budgettaire middelen van 99 euro.

Water aan lippen

De cijfers van De Tijd spreken boekdelen voor de betreffende gemeenten. Toch is er voorlopig van een fusie geen sprake. Enkel de gemeente Herne wil gesprekken aanknopen om eventueel tot een fusie over te gaan. “De cijfers spreken voor zich”, zegt Kris Poelaert (CD&V), burgemeester van Herne. “Ze willen het ons zo moeilijk mogelijk maken om te overleven. Het water staat aan de lippen. Er komen steeds meer bevoegdheden bij voor de gemeenten, terwijl de financiële ondersteuning wordt afgebouwd. Op emotioneel vlak ben ik tegen een fusie, maar bij politiek mogen emoties geen rol spelen. Je staat ten dienste van de bevolking en moet de realiteit onder ogen zien. Wat die realiteit is? Dat een fusie onafwendbaar wordt. De komende jaren zal er heel wat verschuiven. Er zijn ook nadelen aan een fusie. Als een gemeente groter wordt, zal het bestuur logger zijn. Als er in Herne iets gebeurt, kunnen we meteen ingrijpen. Hoe groter een gemeente, hoe minder dicht een bestuur bij de bevolking kan staan.”

Stilstaan is achteruitgaan

Toch liggen er heel wat addertjes onder het gras. Bever kan bijvoorbeeld niet zomaar samenvloeien, want het is een faciliteitengemeente. Daarnaast ziet bijna ieder gemeentebestuur af van een fusie. “Waarschijnlijk zal Vlaanderen voor ons beslissen”, vreest Poelaert. “Hopelijk komt er een financiële compensatie. Tot begin 2019 konden we er een belastingvoordeel uit halen, maar ik vrees dat ze dat nu niet meer gaan doen. Of het zonde is dat geen enkel gemeentebestuur een studie wilde laten maken om de gevolgen van een fusie in kaart te brengen? Eigenlijk wel. Stilstaan is achteruitgaan. Je moet als gemeente weten wat er op je afkomt. Het helpt niet om een thema uit de weg te gaan. Elke verandering is pijnlijk, maar soms moet je er gewoon door. Ik zou ook liever hebben dat Herne blijft bestaan én meer middelen krijgt. Maar de realiteit is onverbiddelijk: het geld is op en ze dwingen ons om over te gaan tot fusies. Als er toch een fusie komt, hoop ik dat het geen grote fusie wordt, maar eentje waarin we de inwoners nog kennen en erkennen.”