Verkeershinder door triatlonwedstrijd: eenrichtingsverkeer in het centrum Michiel Elinckx

10 juni 2019

09u16 2 Herne Op zondag 16 juni zal de doortocht van de triatlonwedstrijd Challenge Geraardsbergen voor verkeershinder zorgen in het centrum van Herne.

De deelnemers komen Herne binnen via Vollezele op de Ninoofsesteenweg in de richting naar Centrum om zo via de Hernebosstraat, Grotestraat, Heilige Geeststraat op de Edingsesteenweg uit te komen. Vervolgens rijden de atleten de Geraardsbergsesteenweg op tot Viane.

Eenrichtingsverkeer

Concreet zal het parcours vanaf 8.30 uur opgesteld worden. Vanaf 11 uur zal er eenrichtingsverkeer gelden voor alle doorgaand verkeer in tegengestelde richting van het parcours. Het eenrichtingsverkeer geldt tot 15.45 uur. Bewoners van straten die aansluiten op het parcours, kunnen hun woning steeds verlaten in de andere richting. Er zijn ter hoogte van de Hollestraat, het Centrum en het kruispunt Edingsesteenweg met Geraardsbergsesteenweg oversteekplaatsen over het parcours voorzien voor alle weggebruikers. Dit geldt ook voor de kruispunten met de Rendries en Brikstraat en de Breemstraat en Keystraat.

Verkeersvrije straten

De Hernebosstraat en Grotestraat worden volledig verkeersvrij gemaakt. Bewoners moeten hun auto buiten het parcours parkeren. Wie het parcours om dringende redenen wil betreden, kan contact opnemen via 054/43.44.04.