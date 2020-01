Vandalen zaaien spoor van vernieling en stelen Jezusbeeldje uit kerststal Tom Vierendeels

02 januari 2020

20u10 0 Herne Een groep jongeren heeft zich in Herne stevig misdragen. Tussen het station en het station werden verschillende vernielingen aangebracht met als ‘hoogtepunt’ het stelen en kapot gooien van het kindje Jezus uit de kerststal. De politie is een onderzoek gestart.

De feiten dateren al van dinsdagavond. Ergens tussen 22 uur en 23 uur werd het beeldje van Jezus uit de kerststal met levende dieren gestolen en wat verder in de straat kapot gegooid. Nadien bleken ook in de Stationsstraat nadarhekken weggegooid te zijn en ook een brievenbus werd vernield. Aan het station zou er ook overlast geweest zijn door een groepje jongeren. Mogelijk kunnen alle feiten dus aan dezelfde groep toegeschreven worden. De lokale politiezone Pajottenland heeft vaststellingen van alle vernielingen gedaan en is een onderzoek gestart.