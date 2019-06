Vanavond mogelijk zwaar onweer: zandzakjes kunnen preventief opgehaald worden op zes locaties Tom Vierendeels

04 juni 2019

11u21 0 Herne Onze regio wordt vandaag mogelijk getroffen door zwaar onweer dat gepaard gaat met hagel en zelfs een tornado valt volgens verschillende bronnen niet uit te sluiten. De gemeente Herne neemt maatregelen en voorziet op verschillende plaatsen zandzakjes.

“Vanavond mogelijk zwaar onweer”, laat burgemeester Kris Poelaert (CD&V) op Facebook weten. “We plaatsen voor zij die in het verleden slachtoffer werden van wateroverlast opnieuw zandzakjes.” Inwoners die preventief zandzakjes willen inslaan kunnen terecht aan de rotonde in Kokejane, aan Olympia, aan de kapel in de Halvemaanstraat, in de Stationstraat tegenover de Scherpstraat en aan de achterkant van Castel en op de hoek van de Boesmolenstraat en de Scherpstraat.

“We hopen uiteraard gespaard te blijven, maar werken preventief”, besluit de burgervader.