Twee woningen onbewoonbaar na hevige brand in Herne: brandweerman raakt lichtgewond Tom Vierendeels

06 juni 2020

20u10

Het vuur werd zaterdagavond rond 19 uur opgemerkt door een buurtbewoner. Die alarmeerde de bewoners van de woning die dwars op de straat staat. Het gezin dat er met twee van de drie kinderen woont had tot dan nog niks in de gaten en kon zichzelf gelukkig snel in veiligheid brengen. De bewoners van de woning die parallel met de straat staat, een man en een vrouw, waren ‘s middags naar zee vertrokken en dus niet aanwezig. “We werden geconfronteerd met een schuurbrand waarbij ook een uitslaande brand bij twee woningen woedde”, vertelt brandweerofficier Gustaaf Cools. “Daarom werd onmiddellijk opgeschaald en kwamen ook extra tankwagens ter plaatse. Hierdoor was er geen tekort aan water. De brand werd in drie delen verdeeld en de bemanning van drie pompwagens kreeg elk een deel toegewezen.”

Naar verluidt zou de brand achteraan ontstaan zijn, maar waar is nog niet duidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een branddeskundige ter plaatse om dit te onderzoeken. “De vlammen konden zich zo snel verspreiden over het gebouw omdat een stookolietank scheurde en alle brandstof die eruit lekte in brand is gevolgen”, weet Cools. “Een indrukwekkend fenomeen waarmee we dus ook geconfronteerd werden naast de twee woningbranden.”

Isolatie

Het linker gedeelte van de woning van het koppel ging verloren in de brand, terwijl er rechts veel rookschade is. Bij de woonst van het gezin verspreidde de brand zich via de dakisolatie met ook heel wat schade tot gevolg, al bleef de brandschade grotendeels beperkt tot het gedeelte aan de schuur en de tweede verdieping. In de rest van de woning is wel rook- en waterschade.

Door de grote schade zijn de twee woningen onbewoonbaar. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) kwam eveneens ter plaatse. “Het gezin dat er met twee kinderen woont kan opgevangen worden bij B&B Wisteria”, vertelt hij. “Dat ben ik met de uitbaters overeengekomen. Onze eigen noodwoning is momenteel bezet. De bewoners van het andere huis kunnen zelf terecht bij familie of vrienden.”

Lichtgewond

Tijdens de bluswerken raakte één brandweerman van de post Tollembeek lichtgewond. Hij kreeg een dakpan tegen het hoofd of in het gezicht en werd voor alle zekerheid voor controle en verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer bleef overigens met één ploeg de volledige nacht ter plaatse om snel te kunnen ingrijpen bij eventuele heropflakkeringen.