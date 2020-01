Twee weken omrijden op Ninoofsesteenweg tijdens werken van Fluvius Tom Vierendeels

21 januari 2020

16u03 0 Herne Fluvius begint op donderdag 23 januari met een nieuwe fase bij de aanleg van de glasvezelkabel in het Pajottenland. De werken gebeuren op de Ninoofsesteenweg in het centrum van Herne en zullen tot vrijdag 7 februari duren. Er wordt opnieuw een omleiding voorzien.

Het gemeentebestuur laat weten dat het verkeer veilig in beide richtingen toelaten niet mogelijk is door de omvang van de werfzone. Hierdoor zal er opnieuw tijdelijk éénrichtingsverkeer van toepassing zijn op de Ninoofsesteenweg, deze keer tussen de Kapellestraat en de Stationsstraat. Enkel richting Edingen zal je nog over de steenweg mogen rijden, de omgekeerde richting dan bij de eerste fase dus.

Gewoon verkeer richting Ninove zal omgeleid worden via de Stationsstraat, Scherpstraat, Hernestraat, Plaats, Vollezelestraat en Repingenstraat. Zwaar verkeer (+3,5 ton) moet via Centrum, Lindestraat, Van Cauwenberghelaan, Steenweg Asse en de Langestraat. Voor fietsers is er ook een omleiding voorzien via de Kerkstraat en Kapellestraat, maar zij kunnen over het voetpad naast de steenweg, op voorwaarde dat ze van hun fiets stappen.

Handelaars

Tot slot zal er ook een parkeerverbod gelden langs beide kanten van de Ninoofsesteenweg tussen de Kapellestraat en de Stationsstraat. Woningen, het postkantoor en de handelaars blijven tijdens de werken bereikbaar. Parkeren kan op de parking op het Centrum.