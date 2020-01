Twee Franse bulldogs met stuk hesp langs kant van de weg gedumpt Tom Vierendeels

12 januari 2020

16u38 56 Herne Onverlaten hebben twee Franse bulldogs met een stuk hesp gedumpt langs de Keystraat in Sint-Pieters-Kapelle, een deelgemeente van Herne. De beestjes werden door voorbijgangers aangetroffen en bevinden zich intussen in het Dierenasiel Ninove. De honden hebben een buitenlandse onleesbare chip.

Het was de zus van burgemeester Kris Poelaert (CD&V) die zaterdag op een van de twee hondjes uitkwam. “Ze kwam een van de twee in het midden van de straat tegen”, vertelt Poelaert. “Ze hield halt en ontfermde zich over het dier. Intussen kwam iemand anders aangereden die de andere hond al had aangetroffen en nog eens poolshoogte kwam nemen. Kinderen vonden vervolgens in de berm een stuk hesp. Alle omstandigheden samen doen vermoeden dat de twee hondjes daar gedumpt werden en als dat effectief het geval is, vind ik dat degoutant. Hoe kan je zoiets over je hart krijgen? Er zijn andere manieren dan twee honden op straat aan hun lot over te laten.” Buurtbewoners zouden niets verdachts hebben gezien en herkennen de bulldogs niet.

De twee honden werden naar een dierenarts in Herne gebracht waar ze vervolgens door de lokale politie zijn opgehaald. Intussen bevinden ze zich in het Dierenasiel Ninove. “Ze zijn gechipt, maar het gaat om een buitenlandse chip die niet geregistreerd is”, laat het asiel op sociale media weten. “Het is niet onze bedoeling om deze terug te laten gaan naar hun eigenaar, maar het kan altijd zijn dat er meer achter zit. De eigenaar kan zich dus altijd melden bij ons, via Facebook of mail.”