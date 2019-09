Tot 22 november verkeershinder Ninoofsesteenweg door aanleg glasvezelkabel Michiel Elinckx

24 september 2019

16u21 0 Herne Van 30 september tot 22 november legt Fluvius een glasvezelkabel aan op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Langestraat (N272). Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de werfzone in fasen opgedeeld.

Tijdens de eerste fase, van 30 september tot en met 11 oktober, voorziet de aannemer een werfzone van 200 meter ten zuiden van het kruispunt. Aangezien veilig tweerichtingsverkeer en fietsverkeer niet mogelijk is, wordt de werfzone tijdelijk eenrichting. Het doorgaand en vrachtverkeer komende van Ninove wordt omgeleid via Tollembeek of Herfelingen via de N272. Plaatselijk verkeer, fietsers en de bussen van De Lijn volgen de omleidingsroute Repingestraat en Hollestraat naar Herne.

Fase 2

In een tweede fase, van 14 oktober tot en met 22 november, werkt de aannemer verder op de Ninoofsesteenweg in de richting van Herne. Door het gebruik van mobiele verkeerslichten is tweerichtingsverkeer mogelijk. De werfzone wordt opgesplitst in twee zones van 300 meter. Daartussen voorziet de aannemer een bufferstrook voor voertuigen. Bestuurders houden best rekening met mogelijke vertragingen. Wie vanuit de richting van Ninove komt en niet in het centrum van Herne zelf moet zijn, volgt beter de omleiding via Tollembeek of Herfelingen.