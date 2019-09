Tijdelijke verkeersmaatregelen door herdenkingsevenement in Sint-Pieters-Kapelle Michiel Elinckx

03 september 2019

15u37 0 Herne Zondag herdenkt Herne de 75ste verjaardag van het drama aan de Patriot. Hierdoor zullen er tijdelijke verkeersmaatregelen gelden.

Op 8 september zal er een officieel huldemoment zijn aan het monument van de Patriot, op de kruising van de Edingsesteenweg met de Geraardsbergsesteenweg. Nadien is er in de polyvalente zaal van Sint-Pieters-Kapelle een herdenkingsevenement. Om alles in goede banen te leiden, werden tijdelijke verkeersmaatregelen uitgewerkt.

Omleidingen

De verkeersmaatregelen gelden van 12 uur tot 20 uur. Dan wordt het verkeer in de Markstraat vanaf het kruispunt van de Brikstraat tot de kruising met de Lookaitse geweerd. In de Lookaitse wordt éénrichtingsverkeer ingelast, met als toegelaten rijrichting van de Geraardsbergsesteenweg naar de Markstraat. Fietsers worden in beide richtingen toegelaten. Er worden omleidingen voorzien. Voor wie rijdt op de Geraardsbergsestraat is een omleiding voorzien via Brikstraat, Geraardsbergsesteenweg en Lookaitse in de richting van Mark of Edingen. Voor wie rijdt op de Markstraat is een omleiding voorzien via de Donkerstraat en de Geraardsbergsesteenweg (N495) naar centrum Sint-Pieters-Kapelle of in de richting van Geraardsbergen.