Tijdelijke verkeerslichten in Scherpstraat en Stationsstraat door nutswerken Fluvius

10 juni 2020

Fluvius zal verder gaan met de aanleg van glasvezelkabel in de Scherpstraat en de Stationsstraat. Door deze werken zijn tijdelijke verkeerslichten voorzien.

In de Scherpstraat ter hoogte van het kruispunt met Stationsstraat start een nieuwe fase van de werken door Fluvius op vrijdag 12 juni. De werfzone situeert zich in de Scherpstraat tussen het kruispunt met de Stationsstraat en huisnummer 10. Om de werken in goede banen te leiden zal er gebruik worden gemaakt van tijdelijke verkeerslichten. Deze zullen zowel het verkeer aan de kruispunt Scherpstraat/Stationsstraat als aan het kruispunt Stationsstraat/Rendries regelen. Reizigers van Lijn 161 kunnen geen gebruik maken van de halte “Stationsstraat”. De werken zouden, indien de weersomstandigheden gunstig blijven, eindigen op 22 juni. In de week van 22 juni starten meteen ook nutswerken in de Stationsstraat zelf, tussen het station en de Oude Stationsstraat.