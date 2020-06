Tientallen balen hooi in brand bij boerderij in Manhovestraat Tom Vierendeels

07 juni 2020

19u43 0 Herne In de Manhovestraat brak zondagavond rond 17 uur brand uit op een boerderij. Het vuur ontstond in een loods waarin tientallen balen hooi waren opgeslagen. Een overslag naar een loods met paardenstallen kon worden vermeden. Er vielen geen gewonden.

De brandweerzones Vlaams-Brabant West en Henegouwen Centrum werden rond 17 uur opgeroepen voor de boerderijbrand. “Het ging om een loods gevuld met stro die in brand stond en het vuur bedreigde een tweede loods waarin paarden stonden”, zegt officier Pieter-Jan Collier van de Vlaamse brandweerzone. “Ploegen uit Edingen en Tollembeek waren als eerste ter plaatse en konden zeer snel de overslag naar de loods met paarden vermijden. De eigenaar had de paarden - een tiental - intussen al op een weide in veiligheid gebracht.”

Urenlang werk

Vlaams-Brabant West snelde met onder meer een ladderwagen, twee autopompen en drie tankwagens ter plaatse. “De vuurhaard kon snel omschreven worden waardoor de brand snel onder controle was”, weet Collier. “In totaal gaat het om een zestigtal balen hooi van elk ongeveer driehonderd kilogram. Daarnaast staan er ook nog enkele kleine landbouwvoertuigen en andere werkmateriaal in de loods. Twee landbouwers gingen met verreikers aan de slag om al het hooi naar buiten te halen en buiten open te spreiden zodat we alles degelijk kunnen nablussen. Dat zal zeker nog tot 21 uur duren. We zullen ook bekijken of er deze nacht een ploeg ter plaatse moet blijven om in te grijpen bij heropflakkeringen.”

Stabiliteit

Gewonden vielen er gelukkig niet. De stabiliteit van de loods is nog voldoende. “Dat was in het begin een aandachtspunt omdat we door de rook geen zicht hadden op de stalen structuur”, zegt Collier. “Daardoor werd geen risico genomen door naar binnen te gaan. Eens de rook begon weg te trekken stelden we vast dat de stabiliteit niet in het gedrang komt.”

Naar een oorzaak is het voorlopig gissen. Dat kan gaan van zelfontbranding tot een technisch defect.