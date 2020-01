Technische dienst beschikt over nieuwe kraan op rupsbanden Tom Vierendeels

24 januari 2020

13u11 1 Herne De technische dienst beschikt sinds deze week over een nieuwe kraan op rupsbanden. Er werd ook een bijhorende aanhangwagen aangekocht. In totaal gaat het om een investering van 130.772 euro. De kraan zal gebruikt worden voor onder meer het reinigen van de grachten.

“De aankoop van de kraan is een grote meerwaarde voor onze technische dienst”, zegt schepen Lieven Snoeks. “De rupsbanden maken het mogelijk om te werken op moeilijk berijdbare ondergronden zoals velden en akkers. Dat de arm drie scharnieren heeft maakt het mogelijk om makkelijker te werken op bepaalde plaatsen zoals in smallere straten. Voordien moest het reinigen van de grachten in zo’n straten met de hand worden gedaan.”

De kraan zal vooral ingezet worden om de grachten te reinigen, sleuven te trekken, beton te breken en het groenafval op het recyclagepark in de juiste containers te sorteren. De aanhangwagen met een laadvermogen van tien ton is aangekocht om de kraan te vervoeren, maar kan ook ingezet worden om bijvoorbeeld zandzakjes te vervoeren. De kraan werd aangekocht voor 102.372 euro, de aanhangwagen voor 28.400 euro.