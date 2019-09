Sloop Fondatel-site gestart: 98 woningen komen in de plaats Michiel Elinckx

18 september 2019

17u23 4 Herne De afbraak van de Fondatel-site is gestart. Investeringsgroep Bremhove zal de volledige site omvormen tot een moderne woonwijk met 98 woningen. Voor Herne verdwijnt een stukje geschiedenis.

Fondatel vestigde zich aan het einde van de negentiende eeuw in Herne, vlakbij het station. De ijzergieterij, die vooral actief was in de wegenissector, verschafte jarenlang werk aan heel wat mensen uit de regio. Op het hoogtepunt van het bedrijf werkten er meer dan honderd mensen. In 2010 verhuisde Fondatel zijn activiteiten naar Andenne, waar zusterbedrijf Fonderies Lecompte gevestigd is. De bedrijfssite staat inmiddels al acht jaar leeg. In 2016 kwam er, mede door inspraak van het de gemeente Herne, een doorbraak in het dossier. De voormalige ijzergieterij wordt gesloopt, een woonwijk met 98 woningen komt in de plaats.

Afscheidsmoment

In september 2018 organiseerde Bremhove, de investeringsgroep die de werken op de site coördineert, een laatste afscheidsmoment. Oud-werknemers en buurtbewoners konden voor een laatste keer de iconische fabrieksgebouwen bezoeken.

Geen gevaar van asbest

De voorbije weken zijn de sloopwerken gestart. Bouwkranen strippen de gebouwen deel per deel. Bremhove stelde eveneens een gespecialiseerde firma aan om asbest te verwijderen. “Alles verloopt volgens de wettelijke procedures en met de nodige attesten”, laat Bremhove in een brief aan de buurtbewoners weten. “Daarnaast worden de werken opgevolgd door een labo. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, het is niet nodig om ramen en deuren dicht te houden tijdens de werken.”

Eerste inwoners

De werken zijn gestart aan de kant van de Frans Minnnaertstraat. In een volgende fase verplaatsen de werken zich naar de Lorengdreef, waar ook de ingang van de wijk zal komen. Buurtbewoners zullen normaal weinig hinder ondervinden van de grootschalige werken. “Als er geen tegenslagen zijn, zullen de eerste inwoners tegen 2021 in de huizen kunnen gaan”, liet Bremhove eerder optekenen. De investeringsgroep wil eveneens rekening houden met zwakke weggebruikers. Daarom zullen er fiets- en voetpaden doorheen de nieuwbakken buurt lopen.

Herinrichting stationsplein

De stationsomgeving zal een volledige make-over krijgen. Naast de vernieuwing van de Fondatel-site wil het gemeentebestuur ook werk maken van een herinrichting van het stationsplein. Tegen eind 2020 wil het college meer parkeerplaatsen én meer groen op het plein. Beide projecten moeten ervoor zorgen dat, met de nabijheid van een station, jonge gezinnen in Herne komen settelen.