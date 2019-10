Slachtoffer aanrijding op Steenweg Asse nog altijd in levensgevaar, omstandigheden blijven onduidelijk Tom Vierendeels

01 oktober 2019

15u35 2 Herne De 75-jarige vrouw die maandagnamiddag aangereden werd op de Steenweg Asse verkeert nog altijd in levensgevaar. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Intussen is er nog geen duidelijkheid over hoe het ongeval precies kon gebeuren.

“Het slachtoffer reed in Herne op het fietspad langs de Steenweg Asse”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Ze stak vervolgens de steenweg over om haar oprit op te rijden, maar bij dit manoeuvre werd ze aangereden door een tegenligger. Ze werd ter plaatse gereanimeerd.” Het slachtoffer werd vervolgens overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht waar ze volgens het parket nog altijd in levensgevaar verkeert.

Van het ongeval zijn geen getuigen. “Er werd een verkeersdeskundige aangesteld, maar het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren”, zegt Blondeau. “Het voertuig zal nog verder onderzocht worden. Aan de hand van de sporen is het wel duidelijk dat de bestuurster van het voertuig nog probeerde om de fietser te ontwijken. De bestuursters legde een negatieve ademtest af.”