Samana Herne en Herfelingen ontvangen ieder een cheque van 2.500 euro Marc Colpaert

31 mei 2019

11u41 3

Twee afdelingen van Samana uit Herne en Herfelingen kregen van de vereniging Mensen helpen Mensen Pajot, elk een cheque van 2.500 euro. Op het kasteel van Vollezele werd door deze vereniging enkele cheques uitgedeeld. Elke vereniging kreeg een mooi bedrag van 2.500 euro. “Ik wil tevens speciaal al de vele vrijwilligers bedanken, want zonder hen was het niet mogelijk om al dit geld aan deze verenigingen te schenken”, aldus secretaris Philip Neerinckx van Mensen helpen Mensen Pajot. De twee verenigingen van Samana uit Herfelingen en Herne waren best tevreden met dit geld en gaan dit gebruiken voor een nog betere werking in hun gemeente.