Roemeense inbreker blijft in de cel Tom Vierendeels

10 augustus 2019

16u39 0 Herne De inbreker die vrijdagochtend werd opgepakt in Herne blijft voorlopig in de cel. De vijftiger, die mogelijk ook de beruchte ‘draadknipper’ is, verscheen voor de onderzoeksrechter die hem liet aanhouden. Hij wordt op dit moment al aan enkele inbraken gelinkt.

De 51-jarige Roemeen, die geen adres heeft in ons land, werd vrijdagochtend rond 5.30 uur opgepakt in het station van Herne toen hij een trein naar Edingen wilde nemen. De politie was de man op het spoor na doorgedreven onderzoek tijdens de afgelopen maanden en jaren en beschikte onder meer over camerabeelden. Hij werd door het parket Halle-Vilvoorde voor een Brusselse onderzoeksrechter geleid die hem liet aanhouden. Daardoor blijft hij nog zeker enkele dagen in de cel. De Brusselse raadkamer zal dan moeten beslissen of die aanhouding voor een maand verlengd wordt.

Hij werd voor de onderzoeksrechter geleid voor diefstallen en pogingen daartoe in de nacht van 25 op 26 mei in Galmaarden en de nacht van 8 op 9 augustus in Herne. Volgens bronnen gaat het mogelijk om de ‘draadknipper’. De eerste omheiningen werden in 2014 al doorgeknipt, maar pas in 2015 werd er echt losgegaan door de verdachte. De feiten vonden zowel in Herne, Galmaarden, Gooik als Edingen plaats. Die voorvallen werden telkens uitvoerig onderzocht en geanalyseerd. Op basis van die analyses kon een patroon opgemaakt worden en daardoor kon er vrijdagochtend overgegaan worden tot actie. Mogelijk kan hij dus gelinkt worden aan tientallen tot honderden feiten. “Verder onderzoek zal dat moeten verduidelijken”, liet het parket vrijdag weten.