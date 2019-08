Roemeen (51) in Herne opgepakt die gelinkt wordt aan vele inbraken Tom Vierendeels

09 augustus 2019

19u02 6 Herne Ploegen van de lokale politiezone Pajottenland konden vrijdagochtend mogelijk de beruchte ‘draadknipper’ arresteren in Herne. Sinds 2015 werden Galmaarden, Herne, Gooik en Edingen geteisterd door een onbekende die omheiningen doorknipte, al dan niet gevolgd door inbraken. De de 51-jarige Roemeen wordt nu al aan verschillende feiten gelinkt, maar mogelijk gaat het om tientallen tot honderden feiten.

Net op tijd waren recherche en interventiedienst van de zone Pajottenland vrijdagochtend rond 5.30 uur toen de Roemeen een trein naar Edingen wilde nemen. “De verdachte, die geen adres heeft in ons land, werd aangetroffen in het station van Herne”, verduidelijkt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “Hij werd herkend aan de hand van camerabeelden. In zijn rugzak werd materiaal aangetroffen om diefstallen te plegen en mogelijk ook gestolen goederen. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor diefstallen en pogingen in de nacht van 25 op 26 mei in Galmaarden en de nacht van 8 op 9 augustus in Herne. Het parket vraagt de aanhouding.”

Volgens bronnen gaat het mogelijk om de ‘draadknipper’. De eerste omheiningen werden in 2014 al doorgeknipt, maar pas in 2015 werd er echt losgegaan door de verdachte. Die voorvallen werden telkens uitvoerig onderzocht en geanalyseerd. Op basis van die analyses kon een patroon opgemaakt worden en daardoor kon er vrijdagochtend overgegaan worden tot actie. Mogelijk kan hij dus gelinkt worden aan tientallen tot honderden feiten. “Verder onderzoek zal dat moeten verduidelijken”, besluit Vercarre.

Laatste wapenfeiten

De feiten van donderdagnacht werden onder meer in de Torreborrestraat en in de Rasbeekstraat gepleegd. In die eerste straat gebeurde dat bij Yvette Durant. “Vrijdagochtend rond 9 uur stelde ik vast dat de prikkeldraad die op onze omheining hing was doorgeknipt”, vertelt ze. “Onze honden zijn enorm goede wakers en zowel zij als wij hebben niks gehoord, dus hij is niet op ons terrein gekomen. Ook dankzij de honden heb ik nooit schrik gehad, maar de voorvallen kwamen de afgelopen jaren wel eens ter sprake bij gesprekken met buren. Alleszins een goede zaak dat de man werd opgepakt. Er moeten maar dieren van een weide ontsnappen en rij daar ‘s nachts maar eens tegen met je wagen... Bij onze naaste buren stond overigens het poortje aan de straatkant open, maar ook daar werd niet ingebroken.” In de Rasbeekstraat sloeg de dader ook toe en daar waren politie en het labo vrijdagavond nog altijd aan de slag voor verder onderzoek.

Private bewakingsfirma

“Toen ik deze ochtend telefoon kreeg van de slachtoffers vreesde ik dat we weer vertrokken waren”, zegt Kris Poelaert (CD&V), burgemeester van Herne. “Ik dacht een versnelling hoger te schakelen en opnieuw de private bewakingsfirma in te schakelen.” Toen er in 2015 in de gemeente alleen dertig omheiningen op een maand werden doorgeknipt haalde Herne nationaal nieuws door een private bewakingsfirma in te schakelen om door te straten te patrouilleren. Die bleef bijna een jaar aanwezig. Elk jaar is er budget voorzien om de firma opnieuw te kunnen inschakelen. “Heel mooi werk van de politie nu en hopelijk komt er een einde aan de reeks”, knikt Poelaert.

Aandachtig blijven

Ook Michel Doomst (CD&V), voorzitter van de politieraad en burgemeester van Gooik is tevreden. “Het is afwachten aan wat hij allemaal gelinkt kan worden”, zegt hij. “Pleegde hij ook inbraken of deed hij voorbereidend werk voor anderen? Of ging het om puur vandalisme? Dat zal allemaal onderzocht worden. In ieder geval geeft de actie aan dat het belangrijk is dat mensen zoveel mogelijk informatie en details van verdachte gedragingen en inbraken doorgeven. Het is door het gewoontegedrag van daders dat speurders ook echt een spoor kunnen vormen. Ook de buurtinformatienetwerken speelden in het voordeel, zeker voor de uitwisseling van informatie wanneer feiten zich elders herhaalden. Mensen moeten dus blijvend waakzaam zijn.”