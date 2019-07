Provinciale subsidie voor renovatie Dominicanessenklooster: gemeente Herne wil nieuw project lanceren Michiel Elinckx

03 juli 2019

09u55 0 Herne De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 159.168,75 euro goedgekeurd voor de renovatie van een bijgebouw van het Dominicanessenklooster.

In het bijgebouw wil de gemeente Herne het project ‘t Goed Eten lanceren. ‘t Goed Eten moet een knooppunt worden van ontmoeting op basis van gezonde en duurzame voeding. Om de activiteiten mogelijk te maken, is een renovatie van het klooster-bijgebouw nodig. Hiervoor krijgen ze een subsidie van 159.168,75 euro. De totale projectkost bedraagt 244.875 euro. “Als streekmotor zorgt de provincie voor het behoud en de verdere ontwikkeling van ons platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie versterken een bloeiend platteland. Deze subsidie is hiervoor een erg belangrijke hefboom”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.