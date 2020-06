Pajottenland+ organiseert zomerzoektocht als opvolging van Bruegelzoektocht Amber Gys

23 juni 2020

15u57 0 Herne Organisatie Pajottenland+ heeft ook dit jaar een zomerzoektocht op poten gezet. De zoektocht is de opvolger van de Bruegelzoektocht van 2019.

Ook in het landelijke karakter van het Pajottenland valt het tijdens de coronacrisis alsmaar meer op dat gezinnen een uitstap maken met de fiets. Wandelingen door het landschap van het Pajottenland kunnen hierbij ook niet ontbreken. Pajottenland+ maakte van de gelegenheid gebruik om een zomerzoektocht op poten te zetten die gestart kan worden op verschillende plaatsen. Michel Doomst, voorzitter van Pajottenland+, merkt ook op dat mensen steeds vaker de lokale natuur opzoeken. “Tijdens de crisis is het opgevallen dat de bevolking de lokale en eenvoudige dingen leren te appreciëren”, klinkt het bij Doomst. “Ze zoeken het niet meer te ver van huis waardoor we in het Pajottenland steeds vaker fietsers en wandelaars zien.”

Zomerzoektocht

Afgelopen jaar organiseerde Pajottenland+ al heel wat activiteiten als aanleiding van het Bruegeljaar. “Deze Bruegelzoektocht speelde zich vooral af in het oosten van het Pajottenland en de Zennevallei”, aldus Jos Huwaert, verantwoordelijke merkgebruik Pajottenland+. “Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de zoektocht langs de westkant van het Pajottenland te leiden.”

Tijdens de zomermaanden van juli tot september kan je met de fiets of e-bike deelnemen aan de zoektocht op de wegen van het netwerk van 43 of 65 kilometer. Je kan hiervoor vertrekken aan De Cam in Gooik, Terlindenhof in Herfelingen of aan de Smulhoeve in Liedekerke. Deelnameformulieren en routeboekjes kan je afhalen bij El Faro in Galmaarden, KNC in Vollezele en Brokantie’s ReFined in Roosdaal. Een ritje met de scooter is ook mogelijk, daarvoor kan je terecht bij Pajot Experience, Scootertours en Corallium. Ook diegenen die logeren bij B&B De Woestijn, B&B Ge-rust, B&B Hof ter Haegen en B&B Akrenbos 101 vinden daar diezelfde informatie.