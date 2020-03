Overweg station Herne wordt enkele dagen afgesloten door onderhoudswerken Amber Gys

17 maart 2020

11u58 7 Herne De overweg aan het station van Herne wordt enkele dagen volledig afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer door onderhoudswerken.

Vanaf woensdagavond 25 maart 8u tot en met zaterdagochtend 28 maart 6u voert spoornetbeheerder Infrabel onderhoudswerken uit aan de overweg in de Stationsstraat. Er wordt een omleiding voor gemotoriseerd verkeer (-3,5 ton) via de Scherpstraat en de Hogekeerstraat voorzien. Het vrachtverkeer +3.5 ton wordt omgeleid via de Edingsesteenweg en de Geraardsbergsesteenweg. De Stationsstraat-Breemstraat wordt afgesloten tussen het kruispunt met de Scherpstraat en het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.

Wie met de auto naar het station komt, kan dat enkel via de Stationsstraat. Automobilisten houden best rekening met parkeer- en verkeersdrukte en kunnen carpool of fiets als alternatief overwegen. De voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke voetgangersoversteek. Zowel voetgangers als fietsers kunnen het station bereiken via de Breemstraat en de Stationsstraat. Tenzij anders aangekondigd op de kanalen van NMBS ondervindt het spoorverkeer geen hinder van deze werken.