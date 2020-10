Overweg aan station van Herne drie dagen afgesloten voor werken Amber Gys

13 oktober 2020

13u42 2 Herne Vanaf dinsdag 20 oktober om 9 uur tot en met vrijdag 23 oktober om 12 uur voert Infrabel onderhoudswerken uit aan de overweg in de Stationsstraat in Herne. Om deze werken veilig te laten verlopen, wordt de overweg afgesloten.

Voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke voetgangersoversteek en ondervinden geen hinder om tot aan het station te raken. Wie met de auto naar het station komt, kan dat alleen via de Stationsstraat. De Stationsstraat-Breemstraat wordt afgesloten tussen het kruispunt met de Scherpstraat en het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg waardoor enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Er wordt wel een omleiding ingelegd via de Scherpstraat en de Hogekeerstraat.