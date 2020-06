Omleiding voorzien door onderhoudswerken aan Molenstraat, Weverstraat en Markstraat Amber Gys

10 juni 2020

10u06 0 Herne Aannemer BVBA Pevenage & Zoon zal in opdracht van de gemeente herstellings- en onderhoudswerken aan een aantal gewestwegen uitvoeren. Zo wordt er voor de werken aan Marktstraat, Weverstraat en Molenstraat een omleiding voorzien.

Tussen 15 juni en 10 juli worden betonvakken in de Molenstraat en Weversstraat in Herfelingen en in de Markstraat in Sint-Pieters-Kapelle hersteld. Voor plaatselijk verkeer blijft het gedeelte van Molenstraat tussen het kruispunt met Tweekapellenstraat en het kruispunt met Weversstraat toegankelijk. Ter hoogte van huisnummers 11 tot 18 is de straat wel afgesloten voor alle verkeer. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding ingelegd in beide rijrichtingen tussen het kruispunt met Tweekapellenstraat en het kruispunt met Weversstraat via Tweekapellenstraat, Steenweg Asse en Beeldekensstraat.

Voor plaatselijk verkeer blijft het gedeelte van de Weversstraat tussen het kruispunt met Nieuwstraat en het kruispunt met Druimerenstraat toegankelijk. Ter hoogte van huisnummers 3 en 4 is de straat afgesloten voor alle verkeer. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding ingelegd in beide rijrichtingen tussen het kruispunt met Nieuwstraat en het kruispunt met Druimerenstraat via Nieuwstraat, Schepdaelstraat en Druimerenstraat. Ter hoogte van het kruispunt met Torreborrestraat is een rijstrook afgesloten voor het verkeer. Alle verkeer blijft doorgang hebben in beide richtingen.