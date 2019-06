OCMW verstuurt brief naar alle tachtigplussers: "Draag zorg voor mekaar tijdens deze warme dagen” Michiel Elinckx

26 juni 2019

11u25 0 Herne Het OCMW van Herne verstuurt deze brieven naar alle tachtigplussers. In de brief vraag Sandra Dero, voorzitter van het Bijzonder comité voor de sociale dienst, om maatregelen te nemen tijdens de warme dagen.

België kreunt onder de hitte, de warme dagen zijn niet zonder gevaar voor senioren. Op vraag van voorzitter Sandra Dero (CD&V) verstuurt het OCMW per een post een brief met brochure naar alle tachtigplussers. “We vragen ze om maatregelen te nemen bij warme dagen”, zegt Dero. “De tachtigplussers worden ook nog eens individueel opgebeld. Ook de huisartsenkring werd op de hoogte gebracht. Daarnaast geven we ze tips, zoals voldoende water drinken en de woning koel houden. Ik ben enorm bekommerd om alle hulpbehoevenden en doe daarom een oproep aan iedereen om een oogje in het zeil te houden bij onder meer buren, alleenstaanden en ouderen.”