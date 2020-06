Noodwinkel ‘Tooverschotje’ opent binnenkort de deuren Amber Gys

05 juni 2020

18u25 0 Herne Op maandag 8 juni om 13 uur gaan de deuren van de noodwinkel ‘Tooverschotje’ open. De naam legt de nadruk op toveren met overschotjes. Het idee kwam eerder al eens ter sprake aangezien er al eerder vraag was naar voedselbedeling in Herne.

De voedselbedeling zal wekelijks plaatsvinden in het voormalige jeugdhuis van Herne op maandag van 13 tot 14 uur. Om in aanmerking te komen voor gratis voedselbedeling moeten de personen in Herne verblijven. Om in aanmerking te komen moet je leefloon uitgekeerd krijgen, bewoner zijn van het Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW Herne en kunnen aantonen dat je nood hebt aan de voedselbedeling. Elke klant krijgt een pas met daarop de naam. Hiermee kunnen de pakketten afgehaald worden.

Het initiatief komt van inwoner Mario Dewolf. “De laatste tijd las en hoorde ik steeds meer over mensen in moeilijkheden”, vertelt hij. “Ik besef dat ik het goed heb en er mensen zijn die het moeilijk hebben om rond te komen. Ik vind het dan ook mijn plicht om anderen die het minder goed hebben te helpen. Ook in Herne zijn er mensen met financiële problemen en daarom wou ik iets voor onze gemeente terugdoen. Daarom kwam ik op het idee om een voedselbedeling op te starten in samenwerking met het OCMW.”

‘Tooverschotje’

Mario ging langs bij lokale handelaars uit Herne en omliggende gemeenten en overtuigde heel wat handelaars om mee op de kar te springen. Herne Kunst’Telt zorgt voor de ontwikkeling van een banner die aan de ingang van het gebouw zal opgehangen worden. Er werd via Facebook een oproep gedaan aan de Hernse inwoners om een naam te bedenken voor het noodwinkeltje. Maar liefst 19 voorstellen werden ingezonden. Deze namen werden doorgestuurd naar het personeel van de gemeente en het OCMW. Iedereen mocht één stem uitbrengen. ‘Tooverschotje’ is als winnaar uit de bus gekomen. De nadruk ligt dus op toveren met overschotjes.