Nog altijd geen nieuwe school in Herne: "Maar we geven niet op, we zetten door” Michiel Elinckx

05 september 2019

16u37 0 Herne Bijna een jaar na de oprichting van de vzw Verrekijker heeft de vereniging nog altijd geen geschikte locatie gevonden. Ouders en leerkrachten willen een ervaringsgerichte leefschool oprichten in Herne. “Zonder locatie is het moeilijk om geld binnen te halen”, zegt Vanessa Heymans van vzw De Verrekijker.

De Verrekijker is een initiatief van enkele ouders en leerkrachten. Zij willen een ervaringsgerichte leefschool oprichten in Herne. Bij een ervaringsgerichte leefschool krijgen leerlingen een zekere vrijheid. De leerlingen bieden zelf thema’s aan, waar de leerkrachten rond verder werken. De kinderen zitten niet samen in klassen, maar in leefgroepen. De eerste drie kleuterklasjes krijgen samen les, daarnaast worden ook telkens twee leerjaren samengevoegd. Oudere en jongere leerlingen leren zo om samen te werken en tillen mekaar naar een hoger niveau. Kleuters krijgen ook de Franse taal op speelse wijze aangeboden. De overhoringen worden zoveel mogelijk beperkt. Pas in het vijfde leerjaar zullen toetsen op punten staan.

Geen locatie

Een ervaringsgerichte leefschool zou een primeur zijn voor onze regio. Bedoeling was om de schoolpoorten te openen op 1 september, maar die streefdatum is niet gehaald. Vzw De Verrekijker is momenteel nog altijd op zoek naar een geschikte locatie. “ Helaas is het ons niet gelukt om dit schooljaar van start te kunnen gaan. Maar we geven niet op, we zetten door”, zegt Vanessa Heymans van vzw De Verrekijker. “Helaas blijft het vinden van een geschikte locatie - en de daarbij horende betaalbare prijs - een obstakel. Zonder locatie is het dan ook weer moeilijk om geld binnen te halen. Het is aartsmoeilijk om het recht op vrijheid van onderwijs - naast de grote onderwijskoepels - in daden om te zetten.”

Duwtje in rug

Om de school te mogen openen, moet De Verrekijker 40 ingeschreven leerlingen hebben. Een nieuwe streefdatum voor de opening van de school kan de vzw niet meegeven. De gemeente Herne steunt alvast het project van De Verrekijker, maar kan ook weinig doen aan de locatieproblemen. “Het gemeentebestuur zat al rond tafel met de initiatiefnemers”, zegt schepen van Onderwijs Carina Ricour (CD&V). “Die gesprekken verliepen vlot, maar voor een locatie kunnen we niet veel doen. We kunnen enkele plaatsen aanduiden, maar vzw De Verrekijker moet natuurlijk de onderhandelingen voeren en afronden. Het is ook niet mogelijk om als gemeente lokalen ter beschikking te stellen. Aangezien het om een onafhankelijk onderwijs gaat, mag dat niet. Toch blijven wij voorstander van een ervaringsgerichte leefschool. Iedereen heeft recht op onderwijs, en dit initiatief mag zeker gezien worden. Wij willen hen een duwtje in de rug geven. Meer kunnen wij echter niet doen.” Wie een geschikte locatie heeft of meer info wil vergaren over de De Verrekijker, kan terecht bij info@deverrekijker.be.