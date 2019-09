Niemand gestraft na 66 km/u te snel: man en vrouw steken het op elkaar Tom Vierendeels

06 september 2019

14u35 0 Herne De Halse politierechter heeft een vrouw vrijgesproken die gedagvaard werd nadat ze aan 116 kilometer per geflitst werd in Herne. Althans, dat beweerde haar ex die eerder al werd vrijgesproken omdat hij beweerde dat de vrouw reed. Zelf zegt ze dat hij dat valselijk verklaarde.

De wagen werd op 1 december 2017 geflitst aan 116 kilometer per uur op een baan waar maar vijftig kilometer per uur gereden mag worden. Het processen-verbaal kwam bij de man (eigenaar van de wagen red.) terecht en hij werd gedagvaard voor de politierechtbank waar hij werd vrijgesproken. “Maar hij verklaarde valselijk dat de vrouw reed”, vertelde de advocate van de vrouw. “Hij heeft daarvoor ook haar handtekening vervalst.” De advocate lag de papieren voor en gaf aan de echte handtekening van de vrouw veel vrouwelijker is. “Daarnaast werd de wagen op 250 meter van mevrouw haar werk geflitst met de auto van meneer terwijl ze zelf een wagen heeft. Ze kan nooit op tijd remmen als ze daar zo’n snelheid rijdt.”

De rechter sprak nu ook de vrouw vrij op basis van twijfel.