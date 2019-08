Michael Peetermans stelt tentoon met bekend gezelschap in nieuwe galerij in Knokke Bart Kerckhoven

10u36 0 Herne Kunstenaar Michael Peetermans uit Herne bevindt zich in BV-gezelschap de komende weken. Hij stelt in Knokke tentoon samen met de vrouw van Gunther Levi en de zoon van Jean-Claude Van Damme in de nieuwe galerij l’Art Maniac.

“Ik ben trots dat mijn werk in de Gallery l’Art Maniac van Sigurd Tanghe te zien is”, zegt Michael. “Ik toon er onder andere stukken uit de mossel-reeks en mijn appels. Voor mij is het opnieuw een mogelijkheid om met kunstenaars en kunstliefhebbers in contact te komen.”

In de galerij zal behalve kunst van Michael ook werk van Nicolas Van Varenberg te zien zijn. Hij is de zoon van acteur Jean-Claude Van Damme en exposeert over de hele wereld. Showbizzfotograaf Henk Van Cauwenbergh, Charlotte Nollet (de vrouw van Gunter Levi, nvdr.) en galerijhouder Sigurt Tanghe tonen er ook hun kunstwerken. Wie de komende weken aan zee is kan de kunstgalerij l’Art Maniac vinden op de Zeedijk 708 in Knokke. Michael Peetermans zal vaak aanwezig zijn om uitleg te geven bij zijn werken.