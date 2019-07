Met een eenwieler door de Vogezen? Muco-vereniging wil geld inzamelen voor het goede doel Michiel Elinckx

11 juli 2019

15u09 0 Herne Kijkt u vandaag ook naar de beklimming van La Planche des Belles Filles tijdens de Tour? Eind augustus gaan een enthousiaste groep eenwielers de steile beklimming in de Vogezen bedwingen. Met het project ‘Climbing for Life’ wil de stuurgroep ‘Samen bewegen voor Adem’ zoveel mogelijk geld inzamelen.

De kans is groot dat u de komende weken een groep eenwielers ziet passeren voor uw deur. De stuurgroep ‘Samen bewegen voor Adem’ zit in volle voorbereiding voor de beklimming van twee Vogezencols: La Planche des Belles Filles en Le Ballon d’Alsace. “Vorig jaar reed Stefan, die de bezieler achter het project is, de Stelvio op met een eenwieler”, vertelt Thierry Nerinckx van de stuurgroep. “Toen is het idee gekomen om een groep rond zich te verzamelen en eind augustus naar de Vogezen te trekken. In januari zochten we zoveel mogelijk leden. Uiteindelijk hebben 35 mensen gevonden die samen over de cols willen trekken met een eenwieler. Geen simpele uitdaging.”

Geen sinecure

De groep vertrekt op 29 augustus naar Frankrijk. Voor de trip werd een maandenlange voorbereiding uitgestippeld. “We begonnen op een speelplaats van een buurtschool in Herne”, vertelt Nerinckx. “Daarna gingen we een stapje hoger en verhuisden we naar de sporthal. Tot slot trokken we de straat op, waar we nu trainingen maken van ongeveer 10 kilometer. De Ballon d’Alsace is zeker te doen, La Planche des Belles Filles is steil, maar korter. Het zal geen sinecure zijn om boven te geraken. Op een eenwieler ben je constant bezig met de zoektocht naar jouw evenwicht. Onze snelheid? Op het vlakke 8 a 9 kilometer per uur. Bergop zal het iets trager gaan. We gingen eerder al op verkenning, en de beklimmingen in de Vogezen duren zeker 2 uur op een eenwieler. Er is dus een stevige conditie nodig om boven te geraken. Iedereen zal het uiterste van zichzelf geven om boven te geraken. Het kan zijn dat je soms moet afstappen op té steile stroken, maar dat is niet erg. Het is bijna onmogelijk om enkel op een eenwieler de beklimming te doen.”

Trainingsritjes door het Pajottenland

De groep doet alles voor het goede doel. Het ingezamelde geld gaat naar de mucovereniging, die mensen met mucoviscidose steunt. “Mijn dochtertje heeft mucoviscidose, daardoor is de actie opgestart”, vertelt Thierry. “Momenteel trekken we het Pajottenland rond voor trainingsritjes. De hellende stroken zijn een uitstekende voorbereiding. Het is voor de meeste mensen nog wat wennen, maar de komende weken vliegen we er keihard in. Het is prachtig om de groepsdynamiek te zien.” Wie het project wil steunen, kan hier terecht.