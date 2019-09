Markevallei neemt rustige start van het nieuwe schooljaar Michiel Elinckx

02 september 2019

11u03 0 Herne Geen toeters en bellen bij de start van het nieuwe schooljaar in basisschool Markevallei. Nochtans was het een historische dag: de school werd samengevoegd in de vestiging van Kokejane.

Eind juni sloot noodgedwongen de schoolpoort van de vestiging in Herne. Door de slechte staat van de gebouwen - en het dalend aantal inschrijvingen - besliste scholengroep Ringscholen om de school te sluiten. De overgebleven leerlingen werden overgeplaatst naar Kokejane.

Rustige start

Tijdens de eerste schooldag stond er niets speciaals op het programma. “We willen rustig beginnen”, liet de directie weten. “Door de vele veranderingen was er niet tijd om iets in elkaar te knutselen. Maar dat is niet erg. Zo kunnen de leerlingen in alle rust hun nieuwe school ontdekken.” Om de verhoogde leerlingencapaciteit op te vangen, zal de school uitgebreid worden. De voorbije weken werd de voorgevel van de school alvast in een nieuwe kleedje gestoken.