Luc Van Sinay moet oldtimertractoren uit zijn voortuin halen: "Dit is pestgedrag van een buur" Redactie

23 augustus 2019

17u48 0 Herne Luc Van Sinay, gekend als zaakvoerder van het gelijknamige landbouwbedrijf, moet tegen 30 augustus 7 oldtimertractoren weghalen. De tractoren staan op zijn privé-eigendom, maar hij heeft daar geen geldige milieuvergunning voor. Van Sinay vermoedt dat de klacht van een buurtbewoner komt.

De 7 oldtimertractoren staan sinds juli in de voortuin van Luc Van Sinay. Zijn pronkstukken leveren heel wat bekijks op. “De tractoren, die in Zuid-Afrika hun kilometers behaalden, zijn uniek in Europa”, vertelt Luc. “Tijdens de zomermaanden zet ik ze dus buiten, aan mijn voortuin. Passanten stoppen soms even om er naar te kijken of foto’s te nemen. Soms bellen mensen aan om hun kinderen er even op te zetten. Allemaal geen probleem natuurlijk. Het is een kleine moeite om iemand even op de tractor te zetten.”

Geen geldige milieuvergunning

Gisteren viel Luc echter van zijn stoel toen hij een brief van de gemeente opendeed. Daarin staat dat hij de tractors tegen 30 augustus moet weghalen. Reden? Hij heeft geen geldige milieuvergunning. “Ik moest de brief zeker drie keer lezen voor ik het kon geloven”, getuigt Luc. “Daarna moest ik er eens heel hard mee lachen. Die tractors staan in mijn voortuin, op mijn eigendom. Ik wist niet eens dat ik een milieuvergunning daarvoor moest hebben. Hoe absurd is dat niet? Als iemand een kunstwerk in zijn tuin wil plaatsen, moet die dan ook een vergunning aanvragen? Niemand heeft hier last van.”

Postbode maakt foto’s

Luc wijst met de vinger naar een buurtbewoner, die volgens hem klacht heeft ingediend. “Ik ken het koppel niet, maar ze dienen klacht in voor de kleinste dingen. Ik heb er niet enkel last van. Ook de andere buren krijgen soms klachten van het koppel. Het ging zelfs zo ver dat de postbode foto’s maakte van zijn brieven die hij postte, omdat het koppel altijd beweerde dat hij brieven achterhield. Ik weet echt niet wat hen bezield. Ze kunnen echter geen last hebben van de tractoren, want er ligt een weide tussen onze woningen in.”

Tractoren blijven staan

Toch legt Luc zich niet neer bij de brief. Ondanks de aanmaning van de gemeente Herne blijft hij voet bij stuk houden. “De tractoren blijven staan”, zegt hij. “Als het gemeentebestuur een simpel telefoontje had gedaan met de vraag om ze te verplaatsen, had ik dat meteen gedaan. Maar op zo’n manier? Dan laat ik ze expres staan. De gemeente Herne laat deze pestspelletjes gewoon toe. Want dat is het gewoon: pestgedrag.”

Minnelijke oplossing

Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) bevestigt dat er een klacht is ingediend geweest bij de gemeentediensten. “Die klacht wordt - zoals iedere melding - onderzocht door onze milieuambtenaar. Daaruit blijkt dat er geen geldige milieuvergunning is voor de plaatsing van de tractoren. De brief is slechts een minnelijke oplossing. Wij vragen om vrijwillig de tractoren te verwijderen. Als hij onze brief negeert, kan er een proces verbaal opgesteld worden.”