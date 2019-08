Loslopende hond of gewond wild dier? Ark van Pollare komt nu ook in Herne ‘to the rescue’ Tom Vierendeels

16 augustus 2019

19u00 0 Herne De gemeente Herne heeft een samenwerking afgesloten met dierenasiel Ark van Pollare uit Lennik. Zij zullen onder meer instaan voor het opvangen van loslopende honden en andere ontsnapte dieren en het transport van gewonde wilde beesten. “Hopelijk volgt de rest van de politiezone Pajottenland”, zegt Hans Lenvain van de Ark.

Het college van Herne besliste op 19 juni om een samenwerking aan te gaan met de Ark van Pollare. Concreet zullen ze weide- en neerhofdieren, invasieve uitheemse diersoorten (zoals wasberen of waterschildpadden), kleinere vogelsoorten en verloren gelopen honden opvangen. Daarnaast staan ze ook in voor het transport van gewonde wilde dieren en grotere vogels naar een VOC. Gewonde reptielen en amfibieën worden naar een specifiek opvangcentra overgebracht en kleinere vogels zullen ze zelf opvangen. Tot slot moet de Ark actief op zoek gaan naar de eigenaars van verloren gelopen honden en loslopende neerhof- en weidedieren.

“We moeten het nog verder doorpraten, maar honden waarvan we geen eigenaar vinden zullen waarschijnlijk overgebracht worden naar het dierenasiel in Denderwindeke”, zegt Hans Lenvain van de Ark. “Zij zijn gespecialiseerd in honden en katten.” Neerhof- en weidedieren die niet opgehaald worden zullen na vijftien dagen ter adoptie aangeboden worden.

Die samenwerking is in eerste instantie vooral belangrijk voor de lokale politiezone Pajottenland, maar burgers mogen hen ook bellen voor bijvoorbeeld gewonde uit het nest gevallen vogels. “Momenteel hadden we binnen de politiezone Pajottenland al een samenwerking met Lennik en nu komt daar dus Herne bij”, weet Lenvain. “Het gemakkelijkste zou zijn dat de andere daar gemeenten ook aansluiten – alleen al voor de agenten op het terrein.” Omgerekend vraag de Ark aan Herne een vergoeding van 25 cent per inwoner per jaar. “We zijn nog in een derde stad actief: Leuven”, gaat het verder. “Daar worden we per opdracht vergoed. In totaal zouden we wel een twee tot drie politiezones aankunnen. Er wordt verwacht dat we 24 op 24 paraat staan, dus meer zou niet haalbaar zijn – zeker niet aan die prijs. We zouden extra volk moeten aannemen, het wagenpark uitbreiden,... Momenteel zijn er een dertigtal vrijwilligers en drie betaalde personeelsleden aan de slag bij ons.”