Lokale handelaars en OCMW trakteren cliënten sociale dienst op een heerlijk kerstdiner Tom Vierendeels

12 december 2019

16u00 2 Herne Voor het derde jaar op rij biedt het OCMW een gratis kerstdiner aan voor de cliënten van de sociale dienst. Acht lokale handelaars zetten hun schouders mee onder dit project. De aanwezigen worden getrakteerd op een driegangen diner.

Het kerstdiner gaat dit jaar door op vrijdagavond 20 december in zaal Bavo Centrum langs de Steenweg Asse in Herfelingen. Bij de cliënten van de sociale dienst horen voornamelijk mensen die leven van een leefloon, die onder budgetbeheer of budgetbegeleiding vallen of die alleenstaand zijn. “Het OCMW zet zich met de steun van verschillende lokale handelaars in om mensen die het door omstandigheden wat minder hebben getroffen, een lekker en gezellig kerstdiner aan te bieden”, zegt Sandra Dero, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. “Iedereen verdient het om Kerst te vieren en Kerst vier je nu eenmaal samen.”

Na een aperitief volgen een witloofsoepje, kipfilet met pepersaus, een warm appeltje of peer en knapperige kroketjes, gevolgd door een dessertje (taart en pralines) met koffie. Chefs van dienst zijn Arlette Vierendeels en Patrick De Vos. Zij zorgen ervoor dat alles op culinair vlak tot in de puntjes geregeld wordt. De bediening zal gebeuren door vrijwilligers, het personeel en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook de kinderen worden niet vergeten met grime en een leuke speelhoek. Na het diner krijgt iedereen een leuk cadeautje mee naar huis.