Landelijke Gilde organiseert actie 'Bank zoekt plek' (en jij kan mee beslissen) Michiel Elinckx

24 juni 2019

17u11 2 Herne De Landelijke Gilde van Sint-Pieters-Kapelle houdt de actie ‘Bank zoekt Plek’.

Bedoeling is om een nieuwe locatie aan te duiden voor een zitbank in Herne. “ Een plek waar even kan gerust worden of van het landschap kan genoten worden”, aldus het bestuur van de Landelijke Gilde. “Het kan ook een ontmoetingsplaats zijn voor omwonenden en toevallige passanten.”

Stemmen

Iedereen kan via de website zijn stem uitbrengen op een favoriete locatie. Daarnaast mogen inwoners zelf een voorstel indienen voor locatie. De actie wordt afgesloten op 15 juli. De plek met de meeste stemmen krijgt een bank, betaald door Landelijke Gilde Sint-Pieters-Kapelle.