Landelijke Gilde Herne schaft herbruikbare bekers aan Amber Gys

21 februari 2020

14u36 0 Herne Landelijke Gilde Herne nam het initiatief om mee te stappen in de groepsaankoop herbruikbare bekers georganiseerd vanuit Landelijke Gilde Nationaal. Om van start te gaan, kochten ze 100 herbruikbare bekers aan.

Vanaf 1 januari 2020 gingen er via Europese wetgeving een reeks van maatregelen van start om het gebruik van wegwerpplastics te verminderen. Landelijke Gilde Herne nam daarom het initiatief om mee te stappen in de groepsaankoop. “Op de activiteiten proberen we het afval zo veel als mogelijk te beperken. Op de jaarlijkse barbecue maken we al gebruik van glazen en kopen we aan bij de lokale producenten. De herbruikbare bekers die nu werden aangekocht, zijn een meerwaarde voor de activiteiten op verplaatsing zoals een receptie of een wandeling”, vertelt de voorzitter van de Landelijke Gilde Herne Brent Roobaert.

Vanuit de Landelijke Gilde Nationaal werd vorig jaar “de nationale Flandriencampagne” georganiseerd. Na het succes van de Flandriencampagne van vorig jaar, bekijkt het nationaal bestuur hoe men samen met Mooimakers de zwerfvuilproblematiek op het platteland verder kan aanpakken. De Grote zwerfvuilactie loopt dit jaar van 21 maart tot 5 april 2020.