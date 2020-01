Koppel baat cannabisplantage uit in bijzijn van hun kinderen: celstraffen van 8 en 16 maanden WHW

08 januari 2020

17u14 0 Herne Een koppel uit Herne is veroordeeld tot celstraffen van 8 en 16 maanden voor het uitbaten van een cannabisplantage in hun huis. Schrijnend detail: het koppel heeft twee jonge kindjes.

De twee waren zo verslaafd aan cannabis dat ze in 2017 beslist hadden om zelf cannabis te kweken om zo de kosten te drukken. Hierop begonnen ze met twee plantjes te telen. Omdat ze elk minstens 5 joints per dag consumeerden kwamen ze met die twee luttele plantjes niet toe. Uiteindelijk werden ze gevat met een miniplantage van 22 plantjes in hun woning.

“Het schrijnendste is dan nog dat het koppel twee kinderen van 2 en 6 had op het moment van de ontdekking van de plantage. “Zij kwamen nooit in aanraking met de cannabis”, klonk het tegen de politie. Het parket stelt zich hier echter vragen bij. “Er lagen crushers en cannabisresten op de salontafel. Natuurlijk kwamen ze ermee in contact”, haalde de procureur uit. De twee stuurden hun kat naar de rechtbank waardoor ze bij verstek veroordeeld werden.