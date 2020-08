Kinderen maken kennis met muziek dankzij fanfare De Ware Broeders Tom Vierendeels

30 augustus 2020

16u39 0 Herne Koninklijke Fanfare De Ware Broeders uit Herfelingen heeft acht jonge kinderen laten kennismaken met de wereld van muziek. Dat gebeurde in het Bavocentrum tijdens enkele fijne workshops. Nadien mochten de kinderen hun kunnen tonen aan hun ouders.

Kinderen vanaf acht jaar waren zaterdag welkom voor een workshop om hun eerste stapjes in de muziekwereld te zetten. Onder begeleiding van leden van het jeugdbestuur werden instrumenten in elkaar geknutseld en werd er ook wat theorie bijgebracht over ritmes en instrumenten. Daarnaast werd er ook gerepeteerd met echte of zelfgemaakte instrumenten waarna de deelnemers hun kunnen mochten tonen aan hun ouders.

De fanfare hoopt met een workshops zoals zaterdag jongeren warm te maken om zich aan te sluiten bij de fanfare. Wie de microbe te pakken krijgt kan zich inschrijven voor de wekelijkse muzieklessen in samenwerking met de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Gooik-Galmaarden-Herne.