Jeugddienst organiseert carnavalsfeest: 25 verklede kinderen van de partij Amber Gys

26 februari 2020

19u58 4 Herne De jeugddienst in Herne heeft onlangs in de lokale bibliotheek een carnavalsfeestje georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zo’n 25 kinderen waren van de partij.

De activiteit werd georganiseerd in de polyvalente feestzaal in Sint-Pieters-Kapelle. De kinderen werden verwacht van 13.30 tot 16.30 uur. Ze konden de hele namiddag knutselen, dansen en tekenen. “In het kader van carnaval organiseerden we deze activiteit in de krokusvakantie. Op woensdag 17 juni organiseren we ook een bibnick in de tuin van het Dominicanessenklooster”, vertelt Cindy Verhoeven van de jeugddienst Herne.

Zowel de jeugddienst als de bibliotheek kunnen spreken van een mooie opkomst. “Ondanks de krokusvakantie hebben we toch 25 kinderen bij elkaar kunnen brengen. Tegen het einde van de dag kwam er iemand van Fundance een dansje aanleren met aansluitend een dancebattle”, aldus Claudia Deschuyteneer van de bibliotheek in Herne.