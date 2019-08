Inwoners Herne ongerust over komst van ‘lightgevangenis’ in Mark: “Binnenkort loopt zo’n crimineel hier gewoon door onze straat” Tom Vierendeels

16 augustus 2019

13u16 0 Herne In januari volgend jaar zal in Mark, een deelgemeente van Edingen, het tweede Belgisch transitiehuis de deuren openen. Dat is een soort ‘lightgevangenis’ die gevangen moet voorbereiden op hun vrijlating en een overgang naar de buitenwereld vormt. Bewoners van Mark en Herne denken eraan zich te verenigingen in een buurtcomité om zich tegen het project te kanten.

Het transitiehuis moet normaal gezien op 1 januari 2020 de deuren openen op de Aatsesteenweg 242 in Mark, in vogelvlucht hooguit een kilometer verwijderd van de dichtstbijzijnde grens met Herne. De Ministerraad keurde eind juni de twee ontwerpen van minister Koen Geens (CD&V) goed. Een eerste gaat erover de huidige gebouwen in te richten tot transitiehuis waar veroordeelden geplaatst kunnen worden om hun vrijheidsstraf te ondergaan. Daarnaast worden door de staat subsidies toegekend: 900.000 euro op jaarbasis. Beide transitiehuizen maken deel uit van een pilootproject van de FOD Justitie, die de gebouwen in Edingen van een private eigenaar zal huren. Burgemeester Olivier Saint-Amand (Ecolo) is alvast verheugd op de komst van het huis en ziet Edingen als een pioniersstad in Wallonië. Aan Vlaamse kant opent er zo eentje dit najaar in Mechelen waar vijftien gedetineerden zullen verblijven.

Een vriendin uit Mark had het gelezen in de Franstalige media en bracht mij op de hoogte. Zij is van plan een buurtcomité op te richten om het transitiehuis tegen te gaan. Ook ik zie de komst niet zitten en misschien sluiten heel wat buren zich wel nog aan. Zoiets kan toch niet? Stel je voor dat die zware criminelen hier gewoon door onze straat komen wandelen. We hebben onze burgemeester ingelicht, maar die wist ook van niks Inwoonster Torreborrestraat in Herne

Criteria

In Nederland bestaan zo’n transitiehuizen al langere tijd en het is dan ook daar dat ze de mosterd zijn gaan halen. Concreet hebben gedetineerden er veel meer vrijheid en is de beveiliging er minder sterk. Toch gelden er strenge regels, en die moeten gevolgd worden, anders vliegen de gevangenen terug in hun cel. Gedetineerden worden er voorbereid op zelfstandig wonen, werken en het functioneren binnen de maatschappij. Er is dus ook intensieve begeleiding voorzien. Belangrijk: niet elke gedetineerde komt ervoor in aanmerking en er wordt rekening gehouden met bepaalde veiligheidscriteria.

Ongerustheid

Toch maken heel wat inwoners zich zorgen. “Tot voor kort wist ik hier helemaal niets over”, zegt een inwoonster van de Torreborrestraat. “Maar een vriendin uit Mark had het gelezen in de Franstalige media en bracht mij op de hoogte. Zij is van plan een buurtcomité op te richten om het transitiehuis proberen tegen te gaan. Ook ik zie de komst niet zitten en misschien sluiten heel wat buren zich wel nog aan. Zoiets kan toch niet? Stel je voor dat die zware criminelen hier gewoon door onze straat komen wandelen. We hebben onze burgemeester ingelicht, maar die wist ook van niks.”

Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) bevestigt. “We hebben hier inderdaad niets officieel over vernomen, maar uiteindelijk komt dit transitiehuis toch nog op een afstandje van de grens met onze gemeente”, stelt hij. “In ieder geval voel ik wel aan dat er enige ongerustheid onder onze burgers heerst: onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Daarom hebben we op het college al beslist om officiële informatie op te vragen. Zo zijn we zelf op de hoogte over de exacte plannen en kunnen we ook de inwoners van correcte informatie voorzien. In september zou er in Mark ook nog een infomoment plaatsvinden. Voorlopig ga ik dus niet zeggen of wij als gemeentebestuur voor- of tegenstander van dit project zijn.”

Meer over Mark

Edingen

politiek

Mark

CD&V