Infomoment over transitiehuis in Edingen: inwoners van Herne ook uitgenodigd Michiel Elinckx

05 september 2019

17u22 0 Herne Op woensdag 11 september organiseert Edingen een infomoment over de opening van een transitiehuis in Mark. Enkele inwoners van Herne staan kritisch tegenover de komst van de ‘lightgevangenis’.

In januari volgend jaar zal in Mark, een deelgemeente van Edingen, het tweede Belgisch transitiehuis de deuren openen. Dat is een soort ‘lightgevangenis’ die gevangen moet voorbereiden op hun vrijlating en een overgang naar de buitenwereld vormt. Bewoners van Mark en Herne denken eraan zich te verenigingen in een buurtcomité om zich tegen het project te kanten. Om iedereen te informeren, organiseert Edingen een infomoment op woensdag 11 september, om 19.30 uur in het gebouw Espace 242 aan de Aatsesteenweg. Daar lichten de verschillende actoren van dit project - FOD Justitie, G4S Care en gevangenis van Leuze - de volledige werking van het transitiehuis toe en beantwoorden persoonlijke vragen.

Meer over Edingen

Mark