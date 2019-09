Indrukwekkende herdenking van het drama aan De Patriot: "Ik denk er nog iedere dag aan” Michiel Elinckx

08 september 2019

17u02 0 Herne Deze namiddag heeft de gemeente Herne op gepaste wijze hulde gebracht aan de 23 burgers die op 3 september 1944 stierven aan kruispunt De Patriot. Eerst waren er verschillende speeches aan het monument, nadien trok de massa naar de polyvalente zaal van Sint-Pieters-Kapelle. Onder hen ook getuigen van het bloedbad.

3 september 1944 is een dag met een gouden en een zwarte rand voor Herne. Als eerste Vlaamse gemeente werd Herne bevrijd van de Duitse bezetter. Tegelijk lieten 23 onschuldige burgers het leven, nadat een Duitse colonne uit wraak op de menigte schoot. “De gebeurtenissen zullen voor altijd een kras op de ziel van onze gemeente blijven”, zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). “Het is aan ons om dit blijven te herdenken. Veel mensen hebben nooit een oorlog meegemaakt, en dat moeten we zo houden. Dat Herne zoveel aandacht besteedt aan deze herdenking, is niet meer dan normaal.”

Levenslang trauma

Aan het monument van de Patriot verzamelden tientallen mensen zich om de speeches te horen. Daarnaast waren er legervoertuigen én verklede mensen, die een beeld gaven van de tijdsgeest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er waren ook twee kroongetuigen van het drama aanwezig: Blanche Courtin en Rachel Daminet. “Ik ben 91 jaar, maar iedere dag denk ik nog aan die onschuldige slachtoffers”, zegt Blanche. “Op het moment van de feiten was ik 16 jaar. Ik woonde op een boogscheut van De Patriot. Ik zag hoe de Duitsers die onschuldige mensen de dood injoeg. Heel mijn leven heb ik het trauma meegedragen. Ik krijg het niet uit mijn hoofd. Het doet dan ook deugd om hier te zijn, samen met vrienden en familie. Veel van hen heb ik al lang niet meer gezien. Het is mooi dat Herne nog altijd deze vreselijke gebeurtenis herdenkt.”

Dubbele herdenking

Alle oorlogsvoertuigen gingen om 15 uur in colonne naar de polyvalente zaal van Sint-Pieters-Kapelle. Daar werden monologen en beelden getoond van de Tweede Wereldoorlog in Herne. Liesbeth Vandormael zette de hele reeks op poten. “Het is belangrijk dat we dit blijven herdenken”, benadrukt Vandormael. “Het is misschien wel de laatste keer dat de kroongetuigen van het drama aan de Patriot bij ons zijn. Het is een herdenking met twee kanten. Enerzijds is er het drama aan De Patriot, anderzijds de bevrijding van Herne. We spaarden kosten noch moeite om dit allemaal in de verf te zetten. De voorbije weken merkten we op dat de herdenking leefde in Herne. Het is aan ons om die herinnering levend te houden, onder meer door verhalen te vertellen aan onze kinderen en kleinkinderen.”