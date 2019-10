Inbrekers en dieven vinden weg terug naar zuiden van Pajottenland Tom Vierendeels

23 oktober 2019

13u22 0 Herne Inbrekers lijken tijdens donkere dagen hun weg teruggevonden te hebben naar het zuiden van het Pajottenland. De afgelopen dagen werden diefstallen en inbraken gepleegd in Herne en Bever. De politie onderzoekt de feiten.

Het laatste feit dateert van tijdens de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een aanhangwagen langs de Steenweg Asse in Herne gestolen. De aanhangen stond langs de steenweg geparkeerd en werd tussen 19.30 uur en 7.30 uur meegenomen. In de Zullikstraat in Herne stelden de bewoners maandagmiddag rond 12.40 uur vast dat er inbrekers over de vloer geweest waren. De daders konden zich toegang verschaffen door een raam aan de achterzijde van de woning te forceren. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat er werd gestolen.

Afgelopen weekend vond er in Bever ook al een inbraak plaats. Hier ging een gaatjesboorder vrijdagnacht aan de slag bij een woning in de Romont. De bewoners stelden de inbraak rond 9 uur zaterdagochtend vast. Een laptop en een camera werden door de dieven meegenomen. De politie onderzoekt de feiten.