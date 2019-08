Inbraak in de Nattendries Tom Vierendeels

08 augustus 2019

16u22 0 Herne Inbrekers zijn opnieuw aan het werk geweest in Herne. Deze keer sloegen de daders woensdagnacht toe in de Nattendries.

De inbrekers konden zich toegang tot de woning verschaffen door een deur open te breken. De volledige woonst werd door de daders doorzocht. Omdat de bewoners niet aanwezig zijn is het nog niet duidelijk of er ook iets werd gestolen. Hoe de inbraak ontdekt werd is niet duidelijk. De politiezone Pajottenland deed de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart.