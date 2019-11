Inbraak en inbraakpoging bij twee eetgelegenheden op het Centrum Tom Vierendeels

14 november 2019

14u02 4 Herne Inbrekers zijn woensdagnacht aan de slag gegaan op het Centrum in Herne. Ze viseerden specifiek twee horecazaken. Bij een zaak konden ze zich geen toegang verschaffen, maar bij de andere lukte dat wel. Er werd alleen geld gestolen.

Om hoeveel daders het gaat is niet duidelijk, maar twee zaken op het Centrum stelden donderdagochtend inbraaksporen vast. Bij een eetgelegenheid vertoonden drie deuren sporen van inbraak, maar het lukte de daders niet om zich toegang te verschaffen. Bij een tweede zaak lukte het wel via de nooddeur aan de achterzijde van het gebouw. Na een rondgang in de zaal en aanhorigheden werd cash uit de kassa gestolen. De daders vertrokken vervolgens in onbekende richting en zijn spoorloos. De inbraak gebeurde tussen 1.30 uur en 7 uur. De politie onderzoekt de zaak.