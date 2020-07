Herne stelt relanceplan voor om impuls te geven aan lokale economie Amber Gys

25 juli 2020

12u57 0 Herne Het gemeentebestuur van Herne heeft een relanceplan opgesteld om de lokale economie te laten heropleven. Tijdens, en nog steeds, hebben lokale horecazaken en handelaars het moeilijk om financieel te overleven. Daarom geeft de gemeente aan elke inwoner onder andere een waardebon van 15 euro.

Naast het nemen van enkele ondersteunende maatregelen zoals de tijdelijke website warmherne.be, vloerstickers voor alle handelaars en een Facebook-campagne ter ondersteuning van de lokale economie, wil het gemeentebestuur een belangrijke impuls geven aan de heropleving van de lokale economie. Daarom werd een relanceplan met drie grote acties uitgewerkt: een waardebon van 15 euro per gezin uit Herne en twee wedstrijden.

Waardebon

Het gemeentebestuur voorziet voor elk gezin een waardebon van 15 euro die werd opgesplitst in twee delen. Het eerste deel van 7.5 euro is exclusief te spenderen in de horecazaken van Herne. Deze werden het hardst getroffen door de coronacrisis en hen een extra boost geven is cruciaal. Het tweede deel van 7.5 euro is vrij te spenderen bij alle handelaars van Herne, contactberoepen en horecazaken. De bonnen zijn geldig tot en met 31 december 2020 en bevinden zich in het corona-infomagazine dat eind juli bedeeld wordt door vrijwilligers.

Ook worden er twee wedstrijden georganiseerd met in totaal voor 6.000 euro aan waardebonnen te winnen. Het gemeentebestuur trakteert elk gezin op een HORECA-stempelkaart. Door er op uit te trekken en frequent de horecazaken in Herne te bezoeken EN er iets te consumeren, kan men stempels verzamelen en prijzen winnen. Het is de bedoeling om 4 stempels van 4 verschillende Hernse horecazaken te verzamelen (één aankoop is één stempel). Door een volle stempelkaart ingevuld binnen te brengen op de dienst vrije tijd (ten laatste 31 oktober), maakt men kans om één van de 16 waardebonnen te winnen.

Fotowedstrijd

Het gemeentebestuur organiseert ook een fotowedstrijd met als doel de toeristische en recreatieve troeven van Herne in de kijker zetten.Door tijdens een wandeling of fietstocht mooie beelden in de gemeente digitaal vast te leggen en door te sturen naar ikdoemee@herne.be op ten laatste 31 oktober 2020, kan men mooie prijzen winnen. Ook met deze wedstrijd zijn 16 waardebonnen te winnen. Als extraatje worden de winnende foto’s gedrukt op een speciaal canvas en tentoongesteld in één van onze gemeentelijke gebouwen.

“Het doel van ons relanceplan is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen”, zegt Lieven Snoeks, schepen van middenstand. “We willen onze inwoners de Hernse middenstand laten (her)ontdekken en onze lokale handel een extra boost geven. Uiteraard hopen we dat ook van buiten onze gemeente consumenten onze lokale handel komen ontdekken. Met een waardebon voor elk Herns gezin en de twee wedstrijden hopen we op lange termijn de vruchten ervan te kunnen plukken en een duurzaam verhaal te creëren.”

Infomagazine

In totaal maakte het gemeentebestuur een bedrag van 50.000 euro vrij ter ondersteuning van de lokale handel. Dankzij een ingediende subsidieaanvraag werd intussen een subsidie toegekend door de provincie Vlaams-Brabant aan Herne van 10.000 euro. Dit initiatief werd door de lokale handelaars positief onthaald. De inhoud van het infomagazine werd de voorbije weken vormgegeven en het ging vorig weekend in druk. Na de extra veiligheidsraad van 23 juli 2020, is niet alle info nog up to date. Het gaat voornamelijk over de data en de inhoud van de fases van de afbouwstrategie. Op www.info-coronavirus.be zijn alle nieuwe maatregelen te vinden.