Herne schakelt gemeentepersoneel in voor het maken van mondmaskers Amber Gys

18 maart 2020

17u26 0 Herne In praktisch alle zorgcentra is er groot te kort aan mondmaskers, zo ook bij het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. Het gemeentebestuur besliste om alle personeelsleden in te zetten om mondmaskers te maken.

Het gemeentebestuur van Herneheeft beslist om alle personeelsleden uit de OCMW- en gemeentelijke diensten die technisch werkloos zijn door de coronacrisis elders in te zetten. “Het is de bedoeling dat iedereen zich inzet voor het stikken van die meer dan nodige bescherming voor het gezondheidspersoneel. De mondmaskers zouden dan ten goede komen van het St-Felix-personeel en de OCMW-personeelsleden die hun taken altijd verder uitvoeren", laat directeur Wouter Van Audenaerde weten. Het is de bedoeling om de 60 personeelsleden te voorzien van drie herbruikbare maskers en een paar in reserve.